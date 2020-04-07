  • الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279145 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 17:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ما فوائد البرتقال؟

ما فوائد البرتقال؟

ينتمي البرتقال إلى الفصيلة السذابية، وتعدّ أشجاره الأكثر زراعةً في العالم، وهي من الأشجار دائمة الخضرة، ويمتاز البرتقال بأنواعه المختلفة، واستخداماته المتعددة؛ مثل: تحضير العصير، وصناعة الحلوى، والمرملاد.

فوائد البرتقال حسب درجة الفعالية ، احتمالية فعاليته ، خفض مستويات الكوليسترول في الدم، خفض ضغط الدم، خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، الوقاية من تكوّن حصى الكلى، تخفيف الربو، وتخفيف أعراض نزلات البرد: حيث تشير بعض الدراسات الأولية وغير المؤكدة إلى أنّ شرب 160 مليلتراً من عصير البرتقال قد يساهم في التخفيف من أعراض نزلات البرد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6887 sec