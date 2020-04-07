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|رقم الخبر: 279145
|تاريخ النشر: نيسان 06, 2020
|الوقت: 17:50
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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ما فوائد البرتقال؟
ينتمي البرتقال إلى الفصيلة السذابية، وتعدّ أشجاره الأكثر زراعةً في العالم، وهي من الأشجار دائمة الخضرة، ويمتاز البرتقال بأنواعه المختلفة، واستخداماته المتعددة؛ مثل: تحضير العصير، وصناعة الحلوى، والمرملاد.
فوائد البرتقال حسب درجة الفعالية ، احتمالية فعاليته ، خفض مستويات الكوليسترول في الدم، خفض ضغط الدم، خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، الوقاية من تكوّن حصى الكلى، تخفيف الربو، وتخفيف أعراض نزلات البرد: حيث تشير بعض الدراسات الأولية وغير المؤكدة إلى أنّ شرب 160 مليلتراً من عصير البرتقال قد يساهم في التخفيف من أعراض نزلات البرد.
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