ينتمي البرتقال إلى الفصيلة السذابية، وتعدّ أشجاره الأكثر زراعةً في العالم، وهي من الأشجار دائمة الخضرة، ويمتاز البرتقال بأنواعه المختلفة، واستخداماته المتعددة؛ مثل: تحضير العصير، وصناعة الحلوى، والمرملاد.

فوائد البرتقال حسب درجة الفعالية ، احتمالية فعاليته ، خفض مستويات الكوليسترول في الدم، خفض ضغط الدم، خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، الوقاية من تكوّن حصى الكلى، تخفيف الربو، وتخفيف أعراض نزلات البرد: حيث تشير بعض الدراسات الأولية وغير المؤكدة إلى أنّ شرب 160 مليلتراً من عصير البرتقال قد يساهم في التخفيف من أعراض نزلات البرد.