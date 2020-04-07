أعراض ارتفاع ضغط العين إنّ معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضَغط العين لا يعانون من أيّ أعراض تذكر، حيث إنّ أعراض هذه الحالة لا تظهر إلّا عندما يلحق الضّغط المرتفع الضّرر بالعصب البصري،ّ ولهذا السّبب، تعتبر فحوصات العين المنتظمة مهمّة للغاية لإستبعاد هذا الضّرر، وتجدر الإشارة إلى أنّ حدوث تغيّرات في مجال الرؤية الجانبيّة من أهمّ علامات تأثر العصب البصريّ.

إنّ المضاعفات المتوقعة لارتفاع ضغط العين تتضمّن المياه الزرقاء وتعرف أيضاً بالجلوكوما، وهي حالة تتمثل بضرر العصب البصري، وعادة تتطور مشكلة الجلوكوما بشكل تدريجي، ومن الجدير بالذّكر أنّ الجلوكوما تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للعمى بالنسبة لكبار السّن، وإذا تركت دون علاج، فسوف تؤدّي في نهاية المطاف إلى العمى لا محالة، في الحقيقة يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع ضغط العين، ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، ويمكن بيان بعضاً من هذه العوامل فيما يأتي: التاريخ العائلي لارتفاع ضغط العين والجلوكوما. الإصابة بمرض السّكري أو ارتفاع ضغط الدم، تجاوز الأربعين سنةً من العمر. الانتماء للعرق الأمريكي الإفريقي واللاتينيّ. الإصابة بقصر النّظر، تناول الأدوية الستيرويديّة لفترات طويلة جدّاً. الإصابة بجروح في العين أو الخضوع لجراحة في العين، الإصابة بمتلازمة تبعثر الصبغة أو متلازمة التقشير.