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رقم الخبر: 279142 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 17:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كيف تؤثر الجاذبية على الدورة الدموية في أجسامنا؟

كيف تؤثر الجاذبية على الدورة الدموية في أجسامنا؟

تتعرض دورتنا الدموية وجهاز الدوران في أجسامنا على كوكب الأرض إلى قوة الجاذبية الأرضية (بتسارع يبلغ 10 أمتار في الثانية المربع على مستوى سطح البحر) للأسفل باتجاه مركز الأرض.

ومن أجل التغلب على هذه القوة يضخ القلب الدم في الأوعية الدموية بقوة كبيرة باتجاه الجزء العلوي من جسمنا من أجل إيصال الكمية المناسبة من الدم للرأس، بينما تساعد الجاذبية الدم في القسم السفلي من أجسامنا على الدوران.

لكن الأمر يتغير في بيئة تصبح الجاذبية فيها قريبة جدا من الصفر - Microgravity - كما هو عليه الحال في محطة الفضاء الدولية التي تسبح في مدارها الثابت حول كوكب الأرض، فيصبح توزع الدم في الجسم مختلفا عما هو عليه على الأرض، ويستقر أكثر في الرئتين ويزداد الضغط في الرأس، بينما يبطئ بالدوران في الجذع والأرجل.


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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