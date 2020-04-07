والأفلام التي تمثل ايراني في هذا الحدث الفني هي: «وجوه بلا ملامح» (صورت هاي بي جهره) للمخرج حسام رحماني و«مشهد التاريخ» (صحنه تاريخ) للمخرج سهند سرحدي و«راحيل» للمخرج آيت اسدي رهبر و«العواء» (زوزه) للمخرج بارسا بزركاني و«الذبح» للمخرجين آكو زند كريمي وسامان حسين بور و«الأطر» (قاب‌ها) للمخرج فرهاد باكدل و«صمت الله» (سكوت خدا) للمخرج احسان شاه حسيني و«فيلمرغ» للمخرج اميرمسعود سهيلي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من يونيو المقبل وستستمر حتى الخامس منه.