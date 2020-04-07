  • الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279141 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 19:43 الاقسام: ثقافة وفن  
مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «Photometria» اليوناني

مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان «Photometria» اليوناني

يستضيف مهرجان «Photometria» الدولي بدورته الثانية عشرة في اليونان ثمانية افلام ايرانية قصيرة.

والأفلام التي تمثل ايراني في هذا الحدث الفني هي: «وجوه بلا ملامح» (صورت هاي بي جهره) للمخرج حسام رحماني و«مشهد التاريخ» (صحنه تاريخ) للمخرج سهند سرحدي و«راحيل» للمخرج آيت اسدي رهبر و«العواء» (زوزه) للمخرج بارسا بزركاني و«الذبح» للمخرجين آكو زند كريمي وسامان حسين بور و«الأطر» (قاب‌ها) للمخرج فرهاد باكدل و«صمت الله» (سكوت خدا) للمخرج احسان شاه حسيني و«فيلمرغ» للمخرج اميرمسعود سهيلي.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من يونيو المقبل وستستمر حتى الخامس منه.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2846 sec