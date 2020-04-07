يعد الجهاز المناعي أحد أجهزة الجسم الضروريَّة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، فبدونه يصبح الجسم عرضة لمهاجمة الفيروسات والطفيليَّات والبكتيريا وغيرها من الامراض، إذْ تكمن وظيفة الجهاز المناعي في المحافظه على صحَّة وسلامة الجسم، وحمايتِه من الإصابه بأنواع العدوى المختلفة، ومحاربة الجراثيم التي يتعرَّض لها، ومع انتشار مرض فيروس كورونا الأخير أو (كوفيد-19)، أصبحت صحة الجهاز المناعي وصحَّة الجسم ككل إحدى الأمور التي تثير قلق الأفراد، فالحفاظ على صحَّة الجهاز المناعي يعدّ أمراً ضرورياً لتعزيز دفاعاته ضد البكتيريا والفيروسات، وغيرها من المسببات للامراض.

يمكن تقليل فرصة الإصابة بالعدوى الفيروسيَّة والانفلونزا بالحفاظ على صحَّة وسلامة الجهاز المناعي في الجسم، ولتحقيق ذلك ينصح باتِّباع عدد من الوسائل التي تسهم في تعزيز قوَّة الجهاز المناعي، منها:

- غسل اليدين جيِّداً باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدّة 20 ثانية.

- التأكد من حصول الجسم على فيتامينات يسهم استهلاك الفيتامينات في تعزيز قوة الجهاز المناعي، وخاصةً فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين هـ.

- تناول الطعام الصحي: يعدّ تناول الطعام الصحي المتوازن والغنيَّ بمضادَّات الأكسدة أمراً أساسياً للمحافظة على وظائف الجهاز المناعي في الجسم، فقد تساعد هذه الأطعمة على بناء خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، وترميم الخلايا المتضررة، والقيام بكل ما يحتاجه الجسم لحماية نفسه ضدّ الأمراض والعدوى.

- تقليل مستويات التوتر: أظهرت الدراسات أنَّ التوتر يسبب تثبيط الجهاز المناعي في الجسم، ويجعله عرضه للإصابة بالعدوى.

- ممارسة التمارين الرياضية: ينصح بممارسة التمارين الرياضيَّة حوالي نصف ساعة يومياً لتحقيق أكبر فائدة منها.

- النوم لوقت كافٍ: يحتاج الفرد البالغ بين 7-9 ساعات من النوم ليلاً، ولتحقيق ذلك، يجب الالتزام بجدول مواعيد يحدَّد فيه وقت الخلود إلى النوم.

- الإقلاع عن التدخين: فالتدخين واستخدام التبغ يجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بعدد من المشاكل الصحيَّة نتيجة ضعف الجهاز المناعي.

- التعرض لأشعة الشمس: تحفّز أشعَّة الشمس على فيتامين د في الجلد، وهو الفيتامين الموجود في عدد قليل جداً من الأطعمة، وانخفاض مستواه في الجسم مرتبط بارتفاع خطورة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

- إراحة النفس وتقوية العلاقات الاجتماعية: قد يكون لتقوية الروابط الاجتماعية والضحك دوراً مهماً في تعزيز وتقوية الجهاز المناعيّ.



