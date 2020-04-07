وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته الثامنة والستين في الفترة بين الخامس عشر حتى التاسع عشر من ابريل الجاري في ولاية أوهايو الأمريكية.

و«الحد» من إنتاج آرزو دهكردي هو 7 دقائق ويسرد حياة المعاقين ومشاكلهم والحكم المبكر لأفراد المجتمع عليهم وتم إنتاجه بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية للشرطة، ويشكل الموظفون في مركز ألبرز للإذاعة والتلفزيون (IRIB) معظم فريق إنتاج الفيلم.

ولـ«الحد» مشاركات سابقة في مهرجانات دولية حصل من بعضها على جائزة، منها مهرجان «فورت لادرديل» الاميركي الـ32 كما فاز بجائزة من مهرجان «موندنس»، وجائزة افضل فيلم قصير اجنبي في مهرجان «هاليوود هيلز» في امريكا، وجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «تريان» الدولي للافلام في امريكا وثلاث جوائز من مهرجان «south Georgia» الدولي بأمريكا وجائزة أفضل فيلم من مهرجان Woodbury في أمريكا.





