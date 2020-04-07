تزامناً مع جلوس عشاق السينما الإيرانية في بيوتهم في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشر وإغلاق أبواب دور السينما مؤقتاً، قررت مؤسسة «أوج» الإعلامية والفنية الجهة المنتجة لفيلم «الخروج» الذي قام بإخراجه المخضرم ابراهيم حاتمي كيا عرض الفيلم على الشبكة العنكبوتية قريباً ومن ثم عرضه العام على الشاشة الكبيرة في الوقت المناسب.

وسوف يعرض الفيلم على موقعي «فيلميو» و«نماوا» الإيرانين بشكل يتسنى للمشاهدين شراء تذكرته عبر الإنترنت والاستمتاع به مع العائلة.

ويحكي «الخروج» قصة سفر عدد من عمال القطن الذين تضرروا من السيول إلى طهران للاحتجاج عند المؤسسة الرئاسية.

والممثلون المشاركون بالفيلم هم: فرامرز قريبيان، محمدرضا شريفي نيا، بانتهآ بناهي ها، فرزاد حسني، كامبيز ديرباز، جهانكير ألماسي وغيرهم.

يذكر أن «الخروج» هو التجربة الإخراجية السينمائية العشرين للمخرج حاتمي كيا الذي يحمل في سجله الفني إخراج أفلام «بتوقيت الشام» و«تشمران» و«الوكالة الزجاجية» و.. .







