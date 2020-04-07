والفيلم من سيناريو مجتبى رستم بور، ويتناول قصة حياة رجل عجوز تقوقع في شرنقة الوحدة والغربة في أيام الشيخوخة الصعبة وغادرته عائلته لوحشة الدنيا الأليمة، ما ينتهي في نهاية المطاف الى مفارقة حياته.

الفيلم من تمثيل عبدالرسول نك خواه، محمدحسين محمدنیا و...

يذكر أن الفيلم سبقت له المشاركة في 15 مهرجانا عالميا منها مهرجان «lift-off film festival» السينمائي في المملكة المتحدة ومهرجان «cefalu» الدولي في إيطاليا ومهرجان «NCK FILM FESTIVAL » الدولي في أميركا.





