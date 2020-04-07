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رقم الخبر: 279137 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 19:46 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني «سبات العجوز» يسجل حضوره الدولي السادس عشر

الفيلم الايراني «سبات العجوز» يسجل حضوره الدولي السادس عشر

يسجل الفيلم الايراني «سبات العجوز» (خواب سنکین بیرمرد) للمخرج مصطفى رستم بور حضوره الدولي رقم 16 خلال إنتخابه ومشاركته في مهرجان Southeast Regional Film Festivalالأميركي، وذلك وفقاً لما أعلنته العلاقات العامة لاتحاد سينما الشباب الإيراني عن أحدث أخبار هذا الفيلم القصصي القصير.

والفيلم من سيناريو مجتبى رستم بور، ويتناول قصة حياة رجل عجوز تقوقع في شرنقة الوحدة والغربة في أيام الشيخوخة الصعبة وغادرته عائلته لوحشة الدنيا الأليمة، ما ينتهي في نهاية المطاف الى مفارقة حياته.
 الفيلم من تمثيل عبدالرسول نك خواه، محمدحسين محمدنیا و...
يذكر أن الفيلم سبقت له المشاركة في 15 مهرجانا عالميا منها مهرجان «lift-off film festival» السينمائي في المملكة المتحدة ومهرجان «cefalu» الدولي في إيطاليا ومهرجان «NCK FILM FESTIVAL » الدولي في أميركا.

 
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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