إنَّ للشّباب دوراً كبيراً ومهمّاً في تنميةِ المجتمعات وبنائِها، كما أنّ المجتمعات التي تحوي على نسبٍة كبيرة من الفئة الشّابة هي مجتمعاتٌ قويّة؛ وذلك كون طاقة الشّباب الهائلة هي التي تحرّكها وترفعها، لذلك فالشباب ركائز أيّ أمّةٍ، وأساس الإنماء والتّطور فيها، كما أنّهم بناة مجدها وحَضارتها وحماتها.

الشباب هم عماد أيِّ أمَّةٍ وسر النَّهضةِ فيها، وهم بناة حضارتِها، وخَط الدِّفاعِ الأوَّلِ والأخيرِ عنها، ويشاركونَ في عمليَّاتِ التَّخطيطِ المهمّةِ، ومن الأمثلةِ على أدوار الشبابِ: المشاركة بعمليّةِ الانتخاباتِ؛ حيث تعدّ أصوات الشبابِ حاسمةً، وتشكِّل جزءاً كبيراً لا يتجزَّأ من الأصواتِ الشامِلةِ. المشاركة بقضايا الرأيِ العامِ والمناصرةِ كقضايا حقوقِ المَرأةِ والطِّفلِ، ومناصرة الفِئاتِ المهمّشةِ في الحصولِ على حقوقها. التَطوَع في مؤسّساتِ المجتمعِ المحليِّ؛ المساعدة على إنشاءِ المَشاريعِ الخدماتيَّةِ، كالضَّغطِ على الشركاتِ الكبيرةِ لإنشاءِ مشاريعِ البنى التّحتيّةِ المهمّةِ لسيرِ حياةِ المجتمعِ. التخطيط لإقامة مؤتمراتٍ علميَّةٍ وورشاتِ عملٍ ونقاشاتٍ من شأنِها توسيع المَعرِفةِ، وتَحفيز العقلِ لاستقبالِ إنتاجاتٍ فكريَّةٍ جديدةٍ. التخطيط للبيئةِ المَحليّةِ وكيفيّةِ الحِفاظِ عليها. تعزيز الجانبِ الاجتماعيِّ بتبادلِ الزياراتِ؛ كزيارةِ الجيرانِ والمرضى، وتبادلِ الأفراحِ والأتراحِ. تعزيز الجانبِ الثقافيّ من خلال تعزيز المبادراتِ للتعريفِ بالثقافاتِ المتنوعةِ، وتبادلها وابتعاثِ الشبابِ لبلدانٍ أخرى. الحِفاظ على هويةِ الوطنِ وإبرازِ تاريخهِ، من خلالِ استدعاءِ البطولاتِ الماضيةِ وتَمثِيلِها في الحاضِرِ. المساهمة والعَمل في الدِّفاعِ عن الوطنِ وحمايتهِ؛ حيث يكون الشباب أوّلَ من يقدِّمونَ أنفسهم فِداءً للوطنِ، ويفدونه بكلَّ غالٍ ونفيسٍ. نشر الوعيِ الصحيِّ من خلالِ الأنشطةِ والفَعاليَّاتِ التي تعطي مَعلوماتٍ حولَ الأمراضِ الخطيرةِ والموسميَّةِ وأسبابِها وكيفيةِ الحمايةِ والوقايةِ منها مع إرشاداتٍ ونصائحَ توجيهيّةٍ. يَلعب الشباب دوراً مهمّاً في السياسةِ والعمليَّةِ السياسيَّةِ؛ حيث يختارون نظامَ الحكمِ والرئِيسِ وكلّ مسؤولٍ بأيّ منطقةٍ. تَقوية الاقتصادِ من خلالِ المَعارضِ التَّسويقيَّةِ؛ حيث إنّ عرضَ المنتجاتِ الوطنيَّةِ يؤدّي إلى معرفَةِ الجمهورِ المَحلِيِّ بها فيزداد الإقبال عليها مما قد يساهِم في الحصولِ على اكتفاءٍ ذاتيٍّ للدولةِ.

تسعَى التنمية لتعزيز قدراتِ الإنسان وأفكاره وتوجّهاته، وترقى بإمكانيّاته وتحفظ مَصالحه وحرّياته؛ حيث يعدّ الإنسان غايةً لها، كما أنّها تعنى بجوانب الإنسان المَعنويّة لتمكّنه من أن يكون فَرداً صالحاً قادراً على تَحقيق حاجاته وحاجات مجتمعه، كما يعدّ الإنسان الوسيلة والأداة التي تقوم التنمية بتحقيق غاياتها وطموحاتها من خلاله عبر تفاعله الإيجابيّ، وعلمه، ووعيه بعقبات الأمّة ومشاكلها.

متطلّبات المجتمع منَ الشّبابِ

تختلف المتطلّبات التي يَفرضها المجتمع على الشّباب من مجتمعٍ لآخر، ومن بيئة لأخرى، إلّا أنّها توجد بعض النّقاط التي تشترك المجتمعات كلّها في طلبها من الشّباب، لتصل في نهاية المطاف لتنمية وإنماءٍ مجتمعيّ حقيقيّ وفّعال، وهذه النقاط هي: الاعتدال والوسطية، وعدم التّعصب والتطرّف في القضايا المختلفة التي يواجهها المجتمع. إنماء قيم المنافسة الفعّالة والإيجابية، والحدّ من الاعتماد والاتّكال على الظروف الخارجية لتحصيل الفرص وإحراز النّجاح، والاعتماد في ذلك على الذات. السّعي لتعزيز الهوية الوطنية والقومية، لجعلها هويّةً ترفع من شأن الشباب وتزيد من احترامهم.



