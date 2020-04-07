ربما يرى البعض أن الانتظار لا دخل له ببناء القوة، فهو في نظرهم يمثل حالة من السكون والركود في انتظار الفرج على يد المخلص، وربما دعموا هذه النظرية ببعض الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة كقول الرسول(ص):(أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ)، وقول الإمام السجاد(ع): (انْتِظَارُ الْفَرَجِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَجِ) ، وما ورد عن الإمام العسكري(ع) في رسالته إلى علي بن بابويه القمي، وقد جاء فيها: (وَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ فَإِنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ، وَلا تَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَدِيَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً فَاصْبِرْ يَاشَيْخِي يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلَى أَمْرِ جَمِيعِ شِيعَتِي بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيعِ شِيعَتِنَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

وهذه الروايات وغيرها لا تدعو إلى السكون والجمود والتخلي عن المسؤولية وإنما تحث على الصبر وترقب الفرج، وعدم التجاوز إلى الفعل إلا بالعلم.

وقد جاء في معنى الانتظار: يقال: نَظَرْتُ ‏فلاناً وانْتَظَرْتُه ‏بمعنى واحد، فإِذا قلت انْتَظَرْتُ ‏فلم يُجاوِزْك فعلك فمعناه وقفت وتمهلت، ويقال: نَظَرتُه ُ‏وانْتَظَرْتُه ‏إِذا ارْتَقَبْتَ حضورَه.

ومعلوم أن ترقب الفرج لا يعني السكون وإنما الاستعداد، والتجاوز مصيره التخبط ولذا أمر الإمام شيعته بالرجوع إلى الفقهاء في المستجد من تطور المجتمع وحركته.

جاء في التوقيع الوارد عن مولانا صاحب العصر والزمان(عج) (وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم‏.(

ولقائل أن يقول أن النظرة إلى مفهوم الانتظار بهذه العين قد تلاشت، فبعد تنامي الوعي والصحوة بين المسلمين وتكاثر النجاحات المنبعثة من النهضات الحضارية ذات الأصول الدينية؛ أصبح الإيمان بها محدودا بفئة ليست بالكثيرة في المجتمع الإسلامي.

وهذا وإن كان صحيحا في الجملة إلا أنه منحصر في البعد النظري منه، أما البعد العملي فإنه لا يزال متأثرا بآثار الماضي، ولعل بعض حالات اللامبالاة والفرار من تحمل المسؤولية والخشية من التغيير وآثاره جزء من الواقع العملي المتأثر بما تبقى من تأثيرات تلك النظرة للانتظار.

بينما المتجاوز في البعدين يخترق ظلمات اليأس والإحباط والتواكل والتبرير بحركة رشيدة نحو ما به نجاته ونجاة من معه، وخلاص مجتمعه وأمته.

وواضح أن الإنسان إذا عرف وآمن أن النجاة والخلاص له ولمن معه تتوقف على الحركة والعمل وبذل الجهد فإنه سيقوم بكل ذلك، بل إذا تطلب ذلك التضحية بالحقير في سبيل الحصول على الخطير فإنه سيضحي بشجاعة وثقة واطمئنان.

والحركة الواعية الرشيدة للإنسان نحو الخلاص تفرض عليه بناء القوة باعتبارها من المقدمات الضرورية التي تهيئ الأجواء لانتظار الُمخلص.



مفهوم الانتظار

الانتظار الإيجابي أو الموجه أو البناء هو الذي يحمل المُنتَظِر مسؤولية التغيير في الواقع من حال سيء إلى آخر حسن بحيث تكون حالة التغيير منسجمة مع قيم ونهج القائد المُنتَظَر أو الجهة المنتظرة.

وهذا يعني أن على الإنسان أن يقوم بأمر هام وخطير جدا في أيام الانتظار يتلخص بالتأهيل والترقي نحو قيم الحق، وصولا إلى حسن الحال المرضي عند الخالق جل وعلا.

قال رسول الله (ص): (اللَّهُمَّ غَيِّرْ سُوءَ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِك.(

وعملية التأهيل هذه يجب أن تتنوع لتشمل جميع الجهات العقدية والثقافية والسلوكية، وغيرها، كي يحظى بشرف النصرة للإمام المنتظر في إنقاذ العباد والبلاد من الظلم والجور، واستبدالها بالقسط والعدل كما نصت عليه الروايات المتكاثرة والمروية عن الفريقين.

قال رسول الله (ص):(لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُخْرِجَ رَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلا وَقِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً).

ويمكن ملاحظة أهمية التأهيل في حياة المنتظرين من خلال التأمل في الدعاء المأثور والمروي عن الإمام الصادق(ع) والذي يهتم المؤمنون بالمواظبة عليه بعد صلاة الفجر من كل يوم.

ولك أن تتأمل في هذا المقطع من الدعاء:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِي عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لا أَحُولُ عَنْهَا وَلا أَزُولُ أَبَداً).

أولًا- البيعة للإمام والالتزام بما تتضمن من مفاهيم عقدية ومنها الاعتقاد بأن الإمام المهدي(عج) هو من يقود البشرية لاجتثاث جذور الظلم والجور والطغيان عنهم، وهو من يملأ الأرض قسطا وعدلا.

(اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ وَالذَّابِّينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَالْمُحَامِينَ عَنْهُ وَالسَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ).

ثانيا - نصرة الإمام والاستعداد النفسي للتفاني في أهداف الإمام (عج) والتضحية بالغالي والنفيس في سبيلها.

(اللَّهُمَّ أَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَالْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ وَاكْحُلْ نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّي إِلَيْهِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وَأَوْسِعْ مَنْهَجَهُ وَاسْلُكْ بِي مَحَجَّتَهُ فَأَنْفِذْ أَمْرَهُ وَاشْدُدْ أَزْرَه‏).

ثالثًا- الالتزام الكامل بمنهج الإمام (عج) وهذا يعني اتساق السلوك بما ينسجم مع منهج الدين الحنيف، وحينها يكون مؤهلا للدخول في عملية الإصلاح الكبرى تحت راية الإمام.



معنى القوة

يتفق أهل اللغة على أن القُوَّةَ نقيض الضعف‏، وقال بعضهم أنها الطاقة، ومرادهم الطاقة التي يرتفع الضعف بامتلاكها واستعمالها على الوجه الصحيح، فالعلم والمال والإتحاد والصناعة والإعلام وغيرها موارد تتشكل من خلالها الطاقة التي تزيل الضعف وتمكن مالكها من التأثير والنفوذ والسلطة.

والقوة محايدة لا تتصف بالسوء أو الحسن إلا حين الاستخدام وإن كانت تأثيراتها على المحيط تبرز من لحظة الامتلاك، وبالتالي يصنفها المحيط وفقا لنوع العلاقة التي تربطه بمالكها.

ونظرا للتداخل الشديد بين مفهوم القوة ومعناها مع عدة مفاهيم أخرى مثل السلطة والنفوذ والتأثير، بل مع الظلم والقهر والكبت والإرهاب، وأيضا الإغراء وشراء الضمائر لذا ينبغي إخضاع القوة إلى ميزان القيم وتعاليم الدين ونور العقل وإلا تتحول إلى ما يؤول إلى الضعف كالدمار والخراب، وفي قصة فرعون وغرقه العبرة والعظة.



القوة الناعمة

المتبادر إلى الأذهان من كلمة القوة هو الوسائل القمعية التي تبعث في النفس الخوف والاستسلام، والصحيح كما بينا أنها أوسع من ذلك بكثير، وعليه فإن التأثير المستفاد منها لا يكون بالمعنى المتبادر بل بمعان أخرى تدخل في مفهوم القوة ومنها الحكمة والحوار والعلم والأخلاق والمال...الخ.

وقد وجه الدين الحنيف أتباعه إلى امتلاك هذه الأدوات واستخدامها في نشر الإسلام في العالم أجمع.

(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).

ومعلوم أنه لم ينفقه في الترف والرفاهية لنفسه وإنما أنفقه في سبيل الدعوة للدين.

هذه رؤية الدين التي حث أبناءه لامتلاكها والتعامل مع الآخرين من خلالها، أما غيرهم فقد أفرطوا كثيرا في امتلاك القوة واحتكارها واستخدامها، ولكنهم وبعد مراجعات كثيرة تبين لهم التراجع الكبير في تأثيرهم على هذا العالم فاتجهوا نحو نظرية القوة الناعمة، وهذه النظرية تقسم القوة إلى قوتين الصلبة أي الآلات العسكرية، والناعمة وتعني العلم والإعلام والثقافة...الخ.

وعلى المؤمن المنتظر لإمام الزمان(عج) والطامح في العيش بسلام في دولة كريمة توفر العزة للإسلام والمسلمين يجب عليه أن يستثمر كل ما يمكنه في بناء القوة الناعمة على مختلف الصعد.



