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رقم الخبر: 279133 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 19:48 الاقسام: ثقافة وفن  
(الإيبرو).. فن تقليدي لتزيين لوحات الخط وأغلفة الكتب

(الإيبرو).. فن تقليدي لتزيين لوحات الخط وأغلفة الكتب

الإيبرو هو أحد فنون تزيين الورق ويكون بالرسم على سطح الماء بعد تكثيف قوامه باستخدام مادة صمغية مثل «الكثيراء» أو مواد أخرى مشابهة ثم نثر الألوان على صفحة الماء باستخدام فرش خاصة ووضع ورقة على السائل المزخرف وسحبها مع الزخرفة التي تشكلت على سطحه.

 تكون زخارف الإيبرو عبارة عن تجمعات لونية شبيهة بالغيوم ويستخدم هذا الفن التقليدي في تزيين أطراف لوحات الخط أو الأوراق الفرعية لأغلفة الكتب وقد اشتق اسمه من كلمة «إبري» والتي تعني بالفارسية «الغيمي» أو الشبيه بالغيوم.
 جاء في معجم «قاموسي تركي» لشمس الدين سامي أن كلمة «إيبري» تحمل باللغة الشّاغاتية معانٍ من قبيل سطح «الإيبرة» (الثوب)، غطاء الفرو والأقمشة أو الأوراق ذات النقوش المموجة والورق الملون المستخدم في أغلفة الدفاتر أو أجزاء (المصحف).
واليوم يطلق اسم إيبرو على هذا الفن بحد ذاته وعلى الأوراق التي يُرسم عليها. ولشبه العروق المرسومة على لوحات الإيبرو بعروق الرخام.
 يطلق الأوروبيون على هذا الفن اسم  (marbled paper) أي الورق الرخامي أما العرب فيسمونه بـ«الورق المجزَّع».
 أظهرت البحوث التي أجريت خلال السنوات الأخيرة استخدام تقنيات لتلوين الورق في الصين واليابان والهند شبيهة بالتقنيات المستخدمة في فن الإيبرو التقليدي وبأن تاريخ هذا الفن يرجع إلى القرن الثامن للميلاد. ومن المعروف أن الإيبرو ظهر في تركستان في القرن السادس عشر وكان أساتذته فنانون من بخارى وقد وصل إلى الأناضول عبر فنانين من أتباع الطرائق (الدينية) وساهمت «التكية الأوزبكية» في منطقة أوسكودار في إسطنبول في تعليم هذا الفن ونقله من جيل إلى آخر.
استخدمت في فن الإيبرو منذ القدم أصبغة ترابية خالية من الزيوت غير قابلة للذوبان في الماء وذات مكونات بأساس نباتي. يتطلب تحضير الماء الذي سيتم رش الألوان عليه استخدام مادة صمغية مثل «الكثيراء» أو يمكن الاستعاضة عنها بمواد أخرى كالطحلب الإيرلندي، بذر الكتان، نبات السحلب، بذور السفرجل، الحلبة والنشاء وغيرها. ولمنع ترسب الألوان وجعلها تنتشر على سطح الماء تستخدم مرارة ثور البقر (لتكثيف السطح). يطلق (باللغة التركية) على الوعاء الذي ترسم فيه لوحة الإيبرو اسم «تيكنة» (حوض) ويكون مصنوعا من التشينكو أو الفولاذ أو المعدن المجلفن أو خشب الصنوبر الخالي من العقد ويتم رش الألوان على سطح الماء بواسطة فرشاة مصنوعة من شعر حصان مسن وتربط عموما بأغصان الورد. وتستخدم بعض الأدوات الفرعية مثل الأمشاط والإبر وغيرها لرسم لوحات خاصة من الإيبرو ثم تلمع اللوحات بالورنيش بعد جفافها.

                         
 

                        
 
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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