  • الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١
  • الثلاثاء , أبريل 07, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279131 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 16:47 الاقسام: رياضة  
الـ AFC يهنئ "محمد مهدي نبي" لاختياره أمينا عاما للإتحاد الإيراني لكرة القدم

الـ AFC يهنئ "محمد مهدي نبي" لاختياره أمينا عاما للإتحاد الإيراني لكرة القدم

بعث الإتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) رسالة الى الإتحاد الإيراني لكرة القدم، هنأ فيها باختيار "محمد مهدي نبي" أمينا عاما للإتحاد.

وخاطب الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالته المشرف على الإتحاد الإيراني لكرة القدم "حيدر بهاروند"؛ معربا عن أمله في أن يتولى محمد مهدي نبي مهام الأمين العام للإتحاد الإيراني بكل حيوية وحماس للمضي قدما بكرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الإتحاد الآسيوي لكرة القدم استمراره في دعم إيران للإرتقاء بكرة القدم.


 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0599 sec