بعث الإتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) رسالة الى الإتحاد الإيراني لكرة القدم، هنأ فيها باختيار "محمد مهدي نبي" أمينا عاما للإتحاد.

وخاطب الإتحاد الآسيوي لكرة القدم في رسالته المشرف على الإتحاد الإيراني لكرة القدم "حيدر بهاروند"؛ معربا عن أمله في أن يتولى محمد مهدي نبي مهام الأمين العام للإتحاد الإيراني بكل حيوية وحماس للمضي قدما بكرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الإتحاد الآسيوي لكرة القدم استمراره في دعم إيران للإرتقاء بكرة القدم.



