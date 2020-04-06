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رقم الخبر: 279130 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 16:24 الاقسام: عربيات  
المرتضى: التحالف السعودي لم يقدّم كشوفات بأسماء الأسرى لديه

المرتضى: التحالف السعودي لم يقدّم كشوفات بأسماء الأسرى لديه

رئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء يقول إن التحالف السعودية لم يقدّم كشوفات بأسماء الأسرى حتى الساعة، ويؤكد أن شقيق الرئيس هادي سيكون ضمن الجزء الثاني لصفقة التبادل.

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى للميادين، أن التحالف السعودي لم يقدّم كشوفات بأسماء الأسرى بعد، مضيفاً أنه تم "الاتفاق على نحو 1020 اسماً من الطرفين، وهناك خلاف حول 400 اسم حتى الآن".

وقال المرتضى إن "شقيق الرئيس هادي سيكون ضمن الجزء الثاني للصفقة، إذا تم الإفراج عن الأسماء التي نريدها"، متابعاً أن "الطرف الآخر يقدم أسماء لأسرى لا نعرفهم".

وحول مبادرة حركة أنصار الله التي أعلن عنها زعيم الحركة عبد الملك الحوثي، باستعداد صنعاء للإفراج عن عدد من الأسرى السعوديين مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس، قال المرتضى إن صنعاء "لم تتلق أي رد" من الجانب السعودي حتى الآن.

وكان رئيس لجنة الأسرى قد صرّح في وقت سابق أن "اتفاق الأردن لتبادل 1421 أسيراً سينفذ على مرحلتين، يتم تبادل 1120 أسيراً في المرحلة الأولى و300 أسير في المرحلة الثانية، منهم 700 أسير من الجيش واللجان، مقابل 420 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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