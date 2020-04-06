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رقم الخبر: 279128 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 16:09 الاقسام: عربيات  
محاولة أمريكية جديدة لسرقة النفط السوري

محاولة أمريكية جديدة لسرقة النفط السوري

نفذت القوات الامريكية عملية إنزال في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وافرغت حمولات إمدادات عسكرية ولوجستية في الحقل الواقع تحت سيطرته.

وأفادت مواقع سورية، أن العملية جرت الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن عدة طائرات امريكية أفرغت حمولتها عبر إنزالات جوية بالقرب من قاعدة حقل العمر النفطي ليتم بعد ذلك توزيعها على القواعد العسكرية في حقلي العمر وكونيكو شرقي دير الزور.

وكان ما يسمى التحالف الدولي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا عبر المعابر الواصلة بين سوريا وشمالي العراق، وسلم معدات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية.

وترسل الولايات المتحدة بشكل متكرر قوافل مساعدات عسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، إضافة لتعزيز قواته في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز وجودها العسكري في مناطق حقول النفط بمحافظة دير الزور والحسكة بالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي سحب قواته المحتلة من سورية في تشرين الأول الماضي بذريعة “حماية حقول النفط” .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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