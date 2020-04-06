طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من حكومة الولايات المتحدة الامريكية الاسراع في اتخاذ خطوات لخفض الحظر المفروض على ايران وذلك لتتمكن الاخيرة من تقديم أداء افضل في مكافحة فيروس كورونا .

واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في موقعها الرسمي على الانترنت ان الحظر الاقتصادي الامريكي ضد ايران يعيق نشاطات طهران في احتواء تفشي فيروس كورونا وله التأثير العكسي، مطالبة الادارة الامريكية بخفض الحظر وزيادة الاعفاءات كي تتمكن ايران من تأمين احتياجاتها الانسانية والحيوية.

وجاء في موقع المنظمة: تزامنا مع الضغوط الكبيرة على القطاع الصحي في ايران إن الحظر الامريكي الذي يحد من التبادل المالي والمصرفي كان سببا في عدم قدرة ايران على تأمين احتياجتها الضرورية ومنها الادوية والمعدات الطبية التي تحتاجها في مكافحة تفشي كورونا.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش " كنت راث " : من المعيب جدا ان تمنع امريكا ايران من الحصول على احتياجاتها الطبية وتفاقم مشاكلها.

واضاف راث: على الحكومة الامريكية تفسير الحظر المالي ضد طهران وتبيين السلع المسموح لايران شرائها ومنها الادوية والمعدات الصحية التي بحاجة اليها لمكافحة تفشي مرض كورونا .