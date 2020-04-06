اعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" عن تقديره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد وقال: يجب على الجميع الالتزام بجميع القرارات التي تصدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وفي بيان أصدره اللواء باقري بهذا الشأن اليوم الاثنين قال: انه للاسف أسفر تفشي فيروس كورونا عن وقوع خسائر في الارواح الا ان الروح الانسانية والتفاني والجهاد التي تحملها المراكز العلاجية والقوات المسلحة بلورت نشاطات زاهية ما أعاد الى الاذهان ذكريات البطولات التي قام بها المقاتلون الشجعان في حرب السنوات الثمانية (الحرب المفروضة التي شنها النظام الصدامي في عقد الثمانينات) حيث ان مجاهدة الرجال والنساء في الكوادر العلاجية ومساعيهم المتواصلة ليلا ونهارا انقذت أرواح المصابين بفضل ايثارهم في مجال مكافحة فيروس كورونا الخطير.

ولفت الى انه الى جانب جهود الكوادر العلاجية والصحية وظفت الاقسام الصحية والعلاجية في مختلف اقسام القوات المسلحة والتعبئة امكانياتها واستنفرت جميع طاقاتها المادية والمعنوية في مختلف المجالات الطبية والصحية والتعقيم وتطهير الاماكن العامة والشوارع وقامت بعمليات الفحص والغربلة وانتاج المعدات والمستلزمات الطبية والارتقاء بنشاطات المستشفيات وتشييد المستشفيات المتنقلة وصالات النقاهة ما جعلها تؤدي دورا مؤثرا ومصيريا في مجال مكافحة هذا الوباء ما بعث على امل كبير واستحق التقدير.

واشاد بدعم الشعب الايراني وتكاتفه الى جانب المؤسسات العلاجية والصحية والتعاون مع الاطباء وكوادر التمريض المتفانين، "ولو لم يكن هذا التعاون لما حققت المؤسسات العلاجية والصحية في البلاد كل هذا النجاح".

وأكد على ضرورة مواصلة الجهود لغاية العودة الى الاوضاع الطبيعية والقضاء الكامل على هذا الفيروس المشؤوم وضرورة الالتزام بجميع قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بهدف بلوغ هذه المرحلة، "ولن تدخر القوات المسلحة أي جهد في سوح التضحيات والايثار الى جانب القطاع الصحي في البلاد من أجل الحفاظ على سلامة أبناء الشعب في ايران الاسلامية".



