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عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الأربعة آلاف في الولايات المتحدة
للمزید
رقم الخبر: 279123
تاريخ النشر: نيسان 06, 2020
الوقت: 12:48
الاقسام: الوسائط المتعددة
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كورونا
الکلمات المفتاحية
كورونا
العالم
الوفاق
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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