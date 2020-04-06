رجح وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أن يؤدى وباء كورونا إلى تغيير النظام العالمي للأبد، مشيرا الى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ستستمر لأجيال.

وأوضح كيسنجر في مقال نشره بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الأجواء العبثية التي يشهدها العالم الآن بسبب الوباء، أعادت إلى ذهنه المشاعر التي انتابته عندما كان جنديا في فرقة المشاة خلال معركة الثغرة أثناء الحرب العالمية الثانية أواخر عام 1944، حيث يسود الآن الشعور نفسه بالخطر المحدق الذي لا يستهدف أي شخص بعينه، وإنما يستهدف الكل بشكل عشوائي ومدمر.

وأشار كيسنجر ان الولايات المتحدة تعاني حاليا من الانقسام فهناك حاجة إلى حكومة تتحلى بالكفاءة وبعد النظر للتغلب على العقبات غير المسبوقة من حيث الحجم والنطاق العالمي.

كما لفت وزير الخارجية الأميركي الأسبق الى أن الحفاظ على ثقة الجماهير أمر حاسم للتضامن الاجتماعي، وعلاقة المجتمعات ببعضها البعض، وللسلام والاستقرار الدوليين.

وأشار كيسنجر إلي أن القادة يتعاملون مع الأزمة على أساس وطني إلى حد كبير، لكن تأثيرات الفيروس على تفكك المجتمع لا تعترف بالحدود، مرجحا أن تستمر الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي سببها كورونا لأجيال، مشددا على أنه لا يمكن لأي دولة، ولا حتى الولايات المتحدة، أن تتغلب على الفيروس عبر جهد وطني فقط، بل يجب أن تقترن تلك الجهود بتعاون عالمي.

وأوضح أن زعماء العالم تعلموا دروساً مهمة من الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولكن الأزمة الاقتصادية الراهنة أكثر تعقيداً، فالانكماش الذي أحدثه كورونا غير مسبوق في التاريخ من حيث سرعته ونطاقه العالمي، لذلك يجب وضع برامج لتخفيف آثار تلك الفوضى الوشيكة على أضعف السكان في العالم.