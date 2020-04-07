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رقم الخبر: 279120 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 17:02 الاقسام: محليات  
جهانبور: لن ننسى مساعدات الصين لايران

جهانبور: لن ننسى مساعدات الصين لايران

اكد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تنسى المساعدات الصينية لها وعلى الغرباء ان لايكونوا سعداء .
وكتب جهانبور اليوم الاثنين في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة بتويتر: ان الشعب والحكومة الايرانية ممتنون للشعوب والحكومات التي وقفت الى جانبهم في محنة تفشي كورونا وان الذاكرة الايرانية لن تنسى ذلك .
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تنسى المساعدات الصينية لها وعلى الغرباء ان لايكونوا سعداء.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر يوم امس الأحد 58 الفا و226 شخصا، والوفيات 3603 حالة، بينما تعافى 22 الفا  و11 آخرون لحدّ الان من هذا المرض.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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