حذر المحلل السياسي علي الوائلي، الاثنين، من مخطط اميركي واتفاقات مع الاطراف المؤيدة لسياسية واشنطن لاعادة تموضع القوات الاميركية في المناطق السنية والكردية.

وقال الوائلي في تصريح ان الانسحاب الاميركي من بعض القواعد لا يعني مغادرة العراق بل هو مخطط استراتيجي جديد يهدف الى التواجد في المناطق التي اعترض نوابها على قرار اخراج القوات الاميركية من العراق.

واضاف ان بعض المناطق تطالب باخراج الحشد الشعبي بهدف تحقيق السيادة الاميركية، حيث تشعر بعض الاطراف بالامان في ظل وجود المحتل الاميركي بدلا من تواجد العنصر الامني العراق المتمثل بالحشد الشعبي.

وبين ان واشنطن قد عملت على الاتفاق مع الاطراف المؤيدة لبقائها في العراق وخاصة الاكراد والسنة من اجل التواجد في مناطقهم، وبناء قواعد جديدة تحتوي المزيد من القوات القتالية الاميركية، لافتا الى ان المخطط المذكور يقترن بشكل مباشر بالمجيء بشخصية في سدة الحكم تؤيد الوجود الاميركي في العراق.



