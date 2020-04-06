أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي عن شكره للدول التي قدمت المساعدة لإيران، وقال أن اكثر من 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية ساعدت إيران في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وتقدم عباس موسوي فى أول مؤتمر صحفي له بالعام الايراني الجديد عبر دائرة الفيديو صباح اليوم الاثنين ، بالتهاني لوسائل الإعلام وقال: آمل أن يكون العام الجديد عام سلام وخير لشعب إيران والعالم، وان نتغلب وننتصر على جميع التحديات، بما في ذلك فيروس كورونا، وكل الفيروسات بما في ذلك التطرف والعنف والحظر، وما إلى ذلك .

كما تقدم موسوي بالتهاني بمناسبة العيد الوطني للتكنولوجيا النووية، وفي الوقت الذي أعرب فيه عن تقديره لجهود العلماء النوويين، أضاف: آمل أن تتقدم هذه التكنولوجيا المحلية بقوة وأن تخدم السلام والازدهار والأمن لإيران والمنطقة.

من جهة ثانية أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عن تعازيه لجميع الشعوب والدول التي انتشر فيها كورونا ، مشيرا الى ان فيروس كورونا أنتشر في أكثر من 200 دولة ونقدم تعازينا لجميع الدول والحكومات.

وأكد موسوي ان الإيرانيين أظهروا أنهم شعب ممتن ، وكما قال الشاعر سعدي، «إن بني آدم مثل الأعضاء المختلفة في جسد واحد، وهم يشتركون في خلقهم من جوهر واحد، موضحا ان الشعب الايراني يتالم للظروف التي تعاني منها البشرية.

وتابع موسوي: نحن حزينون لهذا الوضع ولسنا سعداء بمعاناة أي شخص، بينما بعض الدول أرادت الصيد في الماء العكر.

وأكد أن كورونا تسببت في تضامن العالم، كما أوجدت التلاحم في إيران، لقد تم إطلاق العديد من الحملات الدولية، للتضامن والتعاطف مع الشعوب وهذا البعد الإنساني كشف الوجه الحقيقي للحظر الأمر الذي يتطلب توجيه الشكر لهذه الحملات.

على الدول المستقلة ان لا تنفذ الحظر غير القانوني على ايران

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية على تصريحات ترامب التي قال فيها ان ايران لم تتصل به لرفع الحظر قائلا : اننا نشاهد ليس الآن فقط الارباك لدى المسؤولين الامريكيين في المواضيع المختلفة، بحيث يتصور البعض احيانا أن أمريكا تخضع لحكومة مزدوجة ، بالرئيس يقول شيئا ووزير خارجيته يقول شيئا آخرا ، فيما يذهب المعنيون بالشأن الايراني الى الكونغرس ليطرحوا افكارا مختلفة.

واضاف عباس موسوي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الاثنين، أن المهم هو أن العالم اجمع يقر بظالمية وعدم شرعية الحظر الامريكي على إيران ، وهذا ما أوصلناه الى العالم.

وتابع قائلا: اذا لم يقدموا المساعدة في هذه الظروف فعليهم ان لايعرقلوا وصول المساعدات من الدول الاخرى والمنظمات الدولية ، وعليهم ان يتيحوا اجراء المعاملات المالية بسهولة من أجل مكافحة وباء كورونا.

ودعا موسوي جميع الدول المستقلة والمتحضرة ان لاترضخ لهذا الحظر الظالم وغير القانوني وتعمل على افشاله.

واوضح موسوي ان ايران لم تتقدم بطلب خاص لرفع الحظر بل إن دعوتها عامة وقد اطلقها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمسؤولين في البلاد.

واشار الى ان الوزير محمد جواد ظريف خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ونظرائه في العالم بهذا الشأن ، كما ان محكمة لاهاي حكمت على امريكا برفع الحظر في الجانب الانساني.

متفائلون بآلية اينستكس لكنها لاتمثل كل تعهدات الأوروبيين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن الأوروبيين أجروا بالنهاية بعض المعاملات المالية التي أتاحت تخصيص عدة مئات الالاف من اليوروهات لشراء الادوية والتجهيزات الطبية لايران ، لكن طهران تنتظر من أوروبا أن تفي بباقي تعهداتها تجاه الجمهورية الاسلامية ، مشيرا الى ان ايران تنظر بعين التفاؤل الى الاجراء الاوروبي لكن هذا الاجراء لايمثل كل الالتزامات الأوروبية.

واضاف موسوي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو ان آلية اينستكس هي الخطوة الاولى لكي تفي اوروبا بباقي تعهداتها الأحد عشر تجاه ايران ، وبالتالي فان الاجراء الأوروبي الاخير لايعني تنفيذ الدول الأوروبية لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

وحول تطورات العراق وتلويح امريكا بضرب فصائل المقاومة العراقية ، قال موسوي: اننا نعتبر هذه التحركات مخالفة للتوافقات بين الحكومة العراقية وامريكا وتتعارض مع ارادة الشعب العراقي وبرلمانه الذي صوت على خروج القوات الامريكية من العراق.

ورفض موسوي الاتهامات الامريكية في ربط ما يقع على الوجود الامريكي في العراق من هجمات، بايران، وقال ان ما وقع أو يقع مستقبلا هو شأن عراقي داخلي، وأن قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة هي جزء من القوات المسلحة العراقية، وهي التي تتعامل مع التهديدات التي تواجهها .

من جانب آخر تطرق موسوي الى العلاقات بين ايران وافغانستان ، نافيا طرد دبلوماسيين ايرانيين من كابول وبالعكس، وقال: ان عدد الدبلوماسيين في العرف الدبلوماسي يتزايد أو يقل طبقا للتنسيق بين البلدين.

واضاف أن ايران كانت لها على الدوام علاقات طيبة مع الحكومة والشعب الافغاني ، وأن البلدين لابد أن يتعايشا بحكم الجوار والعوامل المشتركة، وان يحترم كل منهما امن الجانب الاخر.

كما اشار الى أن ايران تريد تعزيز الوحدة الوطنية في افغانستان وتضامن جميع الفصائل الافغانية وانها تعمل جاهدة لتسوية الخلافات السائدة في هذا البلد.



