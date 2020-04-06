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رقم الخبر: 279117 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 12:26 الاقسام: محليات  
التحقق حول النووي الايراني يجري بنجاح من قبل الوكالة الدولية
‌دبلوماسي روسي:

التحقق حول النووي الايراني يجري بنجاح من قبل الوكالة الدولية

اعلن مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان عمليات التحقق حول البرنامج النووي الايراني جارية بنجاح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي من شانها ازالة بعض "التكهنات غير اللائقة" حول البرنامج.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رغم تفشي فيروس كورونا الا ان انشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران مستمرة بنجاح. طهران تبذل منتهى التعاون اللازم.

واكد المسؤول الروسي تعاون ايران الكامل مع مفتشي الوكالة الذرية واضاف: ان هذا التعاون من شانه ان يساعد في احباط التكهنات غير اللائقة حول البرنامج النووي الايراني.

ويقصد الدبلوماسي الروسي من كلامه بشأن التكهنات غير اللائقة حول البرنامج النووي الايراني، التصريحات الاخيرة للوكالة الذرية ومديرها العام رافائيل غروسي في تقاريرهم الجديدة التي زعمت العثور على ذرات نووية غير معلنة في اماكن غير معلنة في ايران.

وادعى غروسي بان هنالك اسئلة لدى الوكالة الذرية حول ما وصفه بـ "مواد وانشطة نووية غير معلنة محتملة" في 3 اماكن لم تعلن ايران عنها من قبل، الا ان طهران لا تسمح بتفتيش اثنين من هذه الاماكن.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية رفضت مرارا مزاعم الدول الغربية والكيان الصهيوني حول وجود "انشطة نووية سرية"، واكدت بان برنامجها النووي هو للاغراض السلمية فقط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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