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رقم الخبر: 279116 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 12:13 الاقسام: عربيات  
انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار الغربية

انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار الغربية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانطلاق عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "انطلقت، اليوم، عملية واسعة لتفتيش وتطهير صحراء الأنبار الغربية الممتدة مع نينوى شمالي محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العملية بقيادة قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وبمشاركة الجيش والشرطة والحشد العشائري وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي".


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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