  • الإثنين ١٢ شعبان ١٤٤١
  • الإثنين , أبريل 06, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279114 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 12:03 الاقسام: عربيات  
وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب كورونا

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب كورونا

أفادت وسائل اعلام، امس الاحد، بوفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل في العاصمة المصرية القاهرة بسبب مرض "كورونا".

وقال موقع "اليوم السابع" المصري، إن جبريل توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 اذار الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

واشار الى أن جبريل يعاني من مشكلات في القلب وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0611 sec