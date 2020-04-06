حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مسجد الدعوة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة مساء أمس الأحد قبل اقتحامه بدعوى مخالفة المواطنين تعليمات الطوارئ والصلاة داخل المسجد.

وقالت مصادر مقدسية، إنَّ قوات الاحتلال أصدرت مخالفات بحق المصلين بقيمة خمسمائة شيكل لكل منهم، وخمسة آلاف شيكل بحق مؤذن المسجد.

وفي الخليل اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منزل المواطن مفيد الشرباتي في شارع الشهداء المغلق منذ 26 عاماً.

ويعيش مع المواطن الشرباتي أسرته المكونة من خمسة أفراد بمنزل قديم ومتهالك لا تزيد مساحته على 45 مترا مربعا ورثه عن والده، ويمنعه الاحتلال من أي إضافة أو تعديل عليه.

وفي جنين ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان استطاعوا التسلل إلى داخل إحدى المستوطنات قرب مرج ابن عامر.