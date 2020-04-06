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رقم الخبر: 279112 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 11:55 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية العراقي: العراق تسلّم رسالة أميركية تتضمن مقترحات للتفاوض

وزير الخارجية العراقي: العراق تسلّم رسالة أميركية تتضمن مقترحات للتفاوض

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عبر موقعه "تويتر"، أن العراق تسلَّم رسالةً من الخارجية الأميركية، تتضمن مقترحات للتفاوض على أسس "مبنية على المفاهيم المطروحة في الإطار الاستراتيجي".

وأضاف الحكيم أن الرسالة تتضمن مقترحاً لإجراء "مراجعة شاملة حول مستقبل العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والتبادل التجاري"، مبدياً ترحيبه "بهذه المبادرة وسوف نحدد لها موعداً مناسباً".

وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، قد بحث مع السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر، امس الأحد، تفاصيل فتح حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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