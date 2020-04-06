أصدر الرئيس الإيراني، اليوم الإثنين، مرسوما عيّن بموجبه كريم همتي رئيسا لجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترة 4 سنوات.

ان رئيس الجمهورية حسن روحاني أصدر مرسوما عيّن بموجبه كريم همتي رئيسا لجمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفترة 4 سنوات.

ودعا روحاني، الرئيس الجديد لجمعية الهلال الأحمر إلى تكثيف العمل لإستقطاب المساهمات الشعبية الإيرانية والمنظمات المدنية الداخللية والدولية والتعامل الإيجابي والبناء مع منظمة الصليب الأحمر الدولية والمؤسسات المرتبطة به على الصعيد الدولي، وحثه على تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين والمنكوبين بالكوارث الطبيعية وخاصة في الظروف الراهنة في البلاد لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

وتمنى الرئيس الإيراني، التوفيق للرئيس الجديد لجمعية الهلال الأحمر في تحقيق أهداف الجمعية من خلال التمسك بالقانون والإعتدال والميثاق الأخلاقي للحكومة.