منذ انتشار فيروس كورونا تعرضت امريكا للعديد من الضغوط والمطالبات بالغاء الحظر الاقتصادي غير القانوني عن ايران والذي بات عائقا حقيقا أمام طهران لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية ، لكن الامريكيين ربطوا هذا الموضوع بزعمهم ان ايران لم تطلب ذلك من امريكا!

لقد اصبح موضوع كورونا ومكافحته من أهم القضايا في ايران ، لكن الحظر الامريكي الظالم تسبب في العديد من المشاكل والعراقيل في هذا المجال ، إلا ان المسؤولين الامريكيين وظفوا الموضوع لأهداف سياسية ، وحاولوا من خلال الاخبار الكاذبة ان يُلقوا بالكرة في الملعب الايراني.

لقد زعم ترامب والمسؤولين الامريكيين في السابق ان الحظر لم يمنع من ارسال التجهيزات الطبية الى ايران ، لكنهم وفي تنصل واضح عن هذا الادعاء ، باتوا اليوم يربطون موضوع الادوية بعدم طلب ايران من امريكا بشكل مباشر.

وقال النائب الاسبق في البرلمان الايراني ايرج نديمي ان ايران تعاني سنين طويلة من الحظر على الغذاء والدواء بينما امريكا تطلق الاكاذيب عبر الاعلام، مضيفا ان فيروس كورونا اثبت ان مزاعم حقوق الانسان هي سلاح سياسي وليس ظاهرة حضارية ، وبالتالي فان هذت الفيروس كشف الوجه الحقيقي لأمريكا.