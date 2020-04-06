قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة جيلان "فرهاد دلق بوش" انه وخلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020 ) تم تصدير ما يبلغ 579 مليون دولار من السلع والبضائع غير النفطية عبر جمارك المحافظة.

واضاف دلق بوش ان الصادرات غير النفطية وخلال العام الماضي شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغ مجموع ماتم تصديره 579 مليون و 460 الف دولار.

واوضح دلق بوش ان الخطة المرسومة للعام الماضي كانت تصدير 500 مليون دولار حيث تم تجاوزها وقال من المؤمل ان تشهد الصادرات خلال العام الجاري زيادة ملحوظة عبر جمارك محافظة جيلان (شمال ايران) .

واوضح ان البضائع التي تم تصديرها الى الخارج شملت منتجات زراعية وصناعات معدنية ومعدات بناء ومنتجات بلاستيكية واسمنت.



