اصدر وزير الاتصالات الايراني "محمد اذري جهرمي" بلاغا الى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت المنزلي في البلاد يتعلق بضرورة زيادة السرعة الى 16 ميغابايت لجميع مشتركيها وبالمجان.

واضاف "محمد اذري جهرمي" اليوم الاثنين في تغريده على صفحته الخاصة على تويتر : انه ومع بدء الدراسة في المدارس والجامعات وبشكل افتراضي وعبر الانترنت فإننا اصدرنا بلاغا الى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت المنزلي ان تقوم بزيادة السرعة الى 16 ميغابايت لجميع مشتركيها بدون مقابل.

واوضح جهرمي ان هذا البلاغ تم تنفيذه من قبل غالبية هذه الشركات.

يذكر انه بسبب تفشي فيروس كورونا ومن ثم تعطيل جميع النشاطات التعليمية في المدارس والجامعات الايرانية اتخذت اجراءات لبدء التعليم عن بعد وعبر الانترنت.