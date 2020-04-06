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رقم الخبر: 279103 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 11:18 الاقسام: اقتصاد  
وزير التعاون: الحكومة تمنح قروضا للوحدات الانتاجية المتضررة بسبب كورونا

وزير التعاون: الحكومة تمنح قروضا للوحدات الانتاجية المتضررة بسبب كورونا

اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي بان الحكومة تمنح قروضا للوحدات الانتاجية المتضررة من ازمة كورونا من اجل تسديد مرتبات عمالها.

وخلال اجتماع الاحد عبر الفيديوكونفرانس مع لجنة مكافحة فيروس كورونا في محافظة كلستان شمال ايران قال شريعتمداري ان هذه القروض ستمنح بشروط ميسرة لاصحاب الوحدات الانتاجية كي لا تواجه مشكلة ما في تسديد مرتبات العمال.

واشار شريعتمداري الى اجراءات للحكومة لدعم الافراد الفاقدين لمرتبات ثابتة وهم خارج مظلة المؤسسات الداعمة وذلك من خلال تقديم الدعم المالي او منح اعتمادات لهم لشراء السلع.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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