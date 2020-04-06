اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي بان الحكومة تمنح قروضا للوحدات الانتاجية المتضررة من ازمة كورونا من اجل تسديد مرتبات عمالها.

وخلال اجتماع الاحد عبر الفيديوكونفرانس مع لجنة مكافحة فيروس كورونا في محافظة كلستان شمال ايران قال شريعتمداري ان هذه القروض ستمنح بشروط ميسرة لاصحاب الوحدات الانتاجية كي لا تواجه مشكلة ما في تسديد مرتبات العمال.

واشار شريعتمداري الى اجراءات للحكومة لدعم الافراد الفاقدين لمرتبات ثابتة وهم خارج مظلة المؤسسات الداعمة وذلك من خلال تقديم الدعم المالي او منح اعتمادات لهم لشراء السلع.