أعلن مدير مشاريع الشركة الوطنية للصناعة البتروكيماوية "علي محمد بساق زادة" عن زيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات من خلال اعتماد عدد من المشاريع التنموية في العام الإيراني الجديد (عام نهضة الإنتاج- بدأ من 21 آذار/مارس).

وأضاف بساق زادة، ان قطاع البتروكيماويات يكرس مساعيه في عام "قفزة الإنتاج" الى تعزيز الإستفادة من الإمكانيات وتوظيف الطاقات المحلية الى حد أقصى.

وتابع، ان النهوض بالصناعات البتروكيماوية الصغرى في البلاد یشكل استراتيجية هامة تتماشى مع سياسات الإقتصاد المقاوم في البلاد وتسهم في منع بيع المواد الخام ولها قيمة مضافة عالية.