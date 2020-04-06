أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية استئناف استيراد جميع السلع الغذائية من إيران؛ وذلك بعد التوقف عن استيرادها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعزا نائب وزير التجارة والصناعة الكويتية "عبد الله العفاسي" عودة استيراد السلع الغذائية من إيران بعد توقفها خلال الفترة الماضية إلى حرص وزارة التجارة والصناعة الكويتية على توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المركزية؛ لسد حاجات المواطنين والمقيمين الاستهلاكية اليومية مع ثبات واستقرار الأسعار.