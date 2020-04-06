حذر زياد النخالة، الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي”، الکیان الإسرائيلي من أن المقاومة ستدافع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في حال واجه أي تهديد بسبب استمرار الحصار.

وقال النخالة، في بيان: “أي تهديد لحياة الشعب الفلسطيني عبر استمرار الحصار سيشمل الجميع دون استثناء”.

وأضاف: “على العدو (إسرائيل) أن يختار بين الملاجئ وما يترتب عليها (في ظل تفشي فيروس كورونا)، أو إنهاء الحصار والاستجابة لإطلاق سراح أسرانا من سجونه”.

وتابع: “لن نموت وحدنا، وعلى قيادات العدو الصهيوني أن تدرك أن المقاومة تملك المبادرة في أي لحظة للدفاع عن الشعب الفلسطيني والقتال من أجل حياة كريمة لشعبنا ومن أجل أسرانا”.

وشدد النخالة، على أن “الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحتاج من قيادته المزيد من الحكمة والقوة وعدم التردد”.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ 13 عاما، تسبب بتردي الأوضاع الاقتصادية، وإضعاف القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.