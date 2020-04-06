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رقم الخبر: 279099 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 11:02 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة ذكية لقياس درجة حرارة الجسم

الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة ذكية لقياس درجة حرارة الجسم

أزيح الستار عن منظومة ذكية لقياس درجة حرارة الجسم، امس الأحد، خلال مراسم حضرها نائب القائد العام للحرس الثوري لشؤون الصحة والعلاج العميد "أحمد عبد اللهي" وقائد جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية العميد "عليرضا جلالي" بمقر الجامعة.

وأفاد الموقع الإعلامي للحرس الثوري، أن هذه المنظومة الذكية محلية الصنع تعتمد على تقنية الفحص الكهروضوئي وتستخدم لقياس درجة حرارة الجسم لفرز المصابين بكورونا في الأماكن المكتظة والمزدحمة .

وتتكون المنظومة من كاميرات بصرية وحرارية وقاعدة بيانات لدرجة الحرارة، حيث بامكانها تسجيل صور وإرسال تحذيرات صوتية. وتتميز بدقتها البالغة في البيئات المزدحمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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