وفي تغريدة نشرها امس الأحد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف شمخاني، "ان حظر السلع الصحية، خطوة غير شرعية، وانتهاك لحقوق الإنسان، وعداء سافر لترامب ضد الشعب الإيراني".