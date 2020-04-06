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|رقم الخبر: 279098
|تاريخ النشر: نيسان 06, 2020
|الوقت: 11:01
|الاقسام: محليات
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شمخاني: معارضة أميركا لمنح إيران التسهيلات المطلوبة جريمة ضد الإنسانية
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني معارضة الولايات المتحدة لمنح إيران التسهيلات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بأنها مصداق حقيقي للجريمة ضد الإنسانية.
وفي تغريدة نشرها امس الأحد عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف شمخاني، "ان حظر السلع الصحية، خطوة غير شرعية، وانتهاك لحقوق الإنسان، وعداء سافر لترامب ضد الشعب الإيراني".
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