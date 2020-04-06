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رقم الخبر: 279097 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 10:59 الاقسام: محليات  
رؤساء وقيادات دول يعربون عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للاريجاني

رؤساء وقيادات دول يعربون عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للاريجاني

بعث عدد من رؤساء الدول، ورؤساء البرلمانات، وقيادات الحركات الإسلامية رسائل منفصلة الى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أعربوا فيها عن أسفهم حيال إصابته بفيروس كورونا؛ سائلين الباري تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وأعرب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح عن أسفه تجاه إصابة لاريجاني بفيروس كورونا؛ متمنيا الشفاء العاجل له ودوام النجاح والتوفيق للشعب الإيراني.

وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني في رسالته اعتقاده بأن مكافحة فيروس كورونا والوقاية من المزيد من تفشي الوباء الناجم عنه يتطلب تعاونا وتنسيقا بين جميع أعضاء المجتمع الدولي؛ معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشورى الإسلامي ومؤكدا أن الشعب الباكستاني يقف الى جانب الشعب الإيراني الشقيق في مثل هذه الظروف الحالكة.

كما بعث كل من رئيس البرلمان السوري حمودة صباغ، وزعيم تيار الحكمة الوطنية العراقية السيد عمار الحكيم، وسفير فلسطين في طهران صلاح الزواوي، ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، ورئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال المعولي، ورئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنيه، والرئيس السابق للمجلس الوطني الباكستاني أياز صادق، والأمين العام لمجمع البرلمانات الآسيوية، وعدد آخر من رؤساء البرلمانات، وقيادات الحركات الإسلامية رسائل منفصلة الى لاريجاني في هذا الخصوص.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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