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رقم الخبر: 279096 تاريخ النشر: نيسان 06, 2020 الوقت: 10:57 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يتفقد معرض الانجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

الرئيس روحاني يتفقد معرض الانجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

قام رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" بزيارة تفقدية لمعرض الانجازات الوطنية الذي نظمته وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بالتعاون مع وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة والمعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية بهدف مكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره في انحاء البلاد.

واستمع الرئيس روحاني خلال الزيارة التي جاءت على هامش اجتماع مجلس الوزراء امس الاحد، الى تقاير وزيري الصناعة والدفاع ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، ومسؤولي عدد من الشركات المعرفية المشاركة في هذا المعرض، كما تفقد احدث الانجازات في مجال تصنيع الاجهزة الطبية والاجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كوروبا على صعيد البلاد.

معرض الانجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بطهران، يضم نماذج للمنتجات والاجهزة محلية الصنع في مجال احتواء هذا المرض؛ بما في ذلك اجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة للمصابين بالالتهابات الرئوية جراء هذا الفيروس، وايضا اجهزة انتاج الكمامات باستخدام النانو تكنولوجيا ومواد التطهير واجهزة الكشف عن الاصابة بالفيروس والكامرات الحرارية والملابس الطبية الواقية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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