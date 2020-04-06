اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الصين حكومة وشعبا بانها رائدة في مكافحة فيروس كورونا وتقديم المساعدات السخية للدول الاخرى، مؤكدا بان ايران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاحد: ان الصين حكومة وشعبا رائدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقديم مساعدات سخية للدول الاخرى في العالم.

واضاف، ان شجاعة والتزام ومهنية الصين في احتواء فيروس كورونا جديرة بالتقدير وإن إيران ممتنة للصين دوما في هذه الظروف الصعبة.