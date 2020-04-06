وصف رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني إنجازات العلماء، والنخب العلمية، والمنتجين، ورجال الأعمال الإيرانيين في مجال مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، بأنها قيمة وجديرة بالإهتمام.

وجاءت زيارة روحاني التفقدية لمعرض الإنجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا على هامش إجتماع مجلس الوزراء امس الأحد.

وأضاف رئيس الجمهورية، ان اهتمام الحكومة بتنمية البنية التحتية للبلاد في ثلاثة مجالات: الرعاية الصحية والعلاج، والفضاء السيبراني، والشركات القائمة على المعرفة جعل إيران اليوم وبفضل جهود خبراءها وعلماءها الدؤوبين تواجه صعوبات أقل مقارنة بالعديد من دول العالم التي تتمتع بمعدات وأجهزة متطورة لمكافحة فيروس كورونا.

وخلال زيارته لهذا المعرض المشترك لإنجازات وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومركز الشؤون العلمية والتكنولوجيا التابع لرئاسة الجمهورية، وعدد من جامعات البلاد، في مجال مكافحة كورونا، صرح الرئيس روحاني، ان تعزيز البنية التحتية للبلاد في مجال الفضاء السيبراني وتبني نظام الحكومة الإلكترونية حال دون توقف الفعاليات الضرورية للمواطنين وإنجازها عبر الفضاء الإفتراضي في فترة الحجر الذاتي جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار روحاني الى خطوات الحكومة في مجال تنمية الشركات القائمة على المعرفة وتابع، ان إيران تمكنت من تحقيق الإكتفاء الذاتي في انتاج الكثير من السلع والأجهزة التي كانت بحاجة الى توريدها من الخارج فيما سبق؛ مضيفا ان هذا قد أتاح سوقا اقتصادية كبرى للبلاد فضلا عن توفير العملات الأجنبية.

الرئيس روحاني يتفقد معرض الإنجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

تفقد الرئيس الايراني حسن روحاني امس الاحد معرض الإنجازات الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في مجمع سعد آباد بطهران بمشاركة وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومركز الشؤون العلمية والتقنية التابع لرئاسة الجمهورية، وعدد من جامعات البلاد.