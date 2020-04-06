اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني صحة المواطنين بانها الاولوية الاولى للبلاد، الا ان العمل والانتاج والانشطة الاقتصادية يجب ايضا اخذها بنظر الاعتبار في هذا العام (الايراني بدا في 20 اذار/مارس) الذي سمي بعام النهضة الانتاجية.

وفي مستهل اجتماع الحكومة امس الاحد، قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي تقريرا حول مسيرة الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في البلاد ومن ثم طرح مندوبو مختلف الاجهزة التنفيذية هواجسهم تجاه قضايا الصحة والتعليم والانشطة الاقتصادية.

وقال الرئيس روحاني، رغم ان مسؤولية الحكومة دعم الشرائح الضعيفة في جميع الاحوال لكنها مسؤولة ايضا عن توفير كل الظروف اللازمة لتسيير الانشطة الاقتصادية لذا فانه ومع الحفاظ على اولوية الصحة ينبغي اتخاذ جميع التدابير اللازمة مع التزام البروتوكولات الصحية لتدوير عجلة اقتصاد البلاد.

ووافقت الحكومة خلال اجتماعها ايضا على حركة 4 سفن خارجية بين الموانئ والجزر الايرانية (Cabotage) خلال العام الجاري تحت خدمة الشركة الهندسية للبناء والانشآت البحرية الايرانية، وذلك وفقا للقانون البحري الايراني وبغية تقديم الخدمات لشركة "بارس" للنفط والغاز الناشطة في مشاريع الحفر للمرحلة 14 من حقل "بارس الجنوبي" للغاز.