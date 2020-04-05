مواقف وتصريحات اعضاء الادارة الامريكية وعلى راسها دونالد ترامب منذ بداية ازمة تفشي وباء فيروس كورونا وحتى اليوم زادت الشكوك حول دور المختبرات الامريكية في تصنيع هذا الفيروس القاتل.

ترامب انكر في البداية وجود الفيروس في امريكا اعتقادا منه انه مُسيطر عليه من قبل علمائه، وتعامل بصورة غير اخلاقية وغير انسانية وبتشف مع الصين وايران، وهما تواجهان الفيروس.

ليس مواقف ترامب واعضاء ادارته من كورونا وحدها ما اثار علامات الاستفهام حول تورط امريكا في صناعة كورونا، بل تصريحات المسؤولين الصينيين الذين اتهموا فيها صراحة وكالة الاستخابرات المركزية الامريكية”سي اي ايه” بنشر الفيروس في مدينة ووهان من خلال جنود امريكيين شاركوا في دورة الالعاب العسكرية العالمية فيها في تشرين الاول الماضي، بالاضافة الى تقارير لوكالات انباء وصحف ومواقع الكترونية عالمية مرموقة تحدثت عن مختبرات كانت تنشط في امريكا في مجال تصنيع الفيروسات تم اغلاقها قبل فترة قصيرة من تفشي وباء كورونا.

تقارير عالمية ذات مصداقية تحدثت عن احتمال خروج فيروس كورونا عن سيطرة مصنعيه الامريكيين الذين اردوا حصره في جغرافية محددة، الا النتيجة لم تكن كما توقعوا، كما كان الحال مع “فيروس داعش” الذي صنعته ذات المختبرات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “السي اي ايه” بشهادة وزير الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب.

“فيروس داعش” الامريكي خرج عن سيطرة مصنعيه واخذ ينتقل من العراق وسوريا والشرق الى اوروبا ودول غربية وحتى الى اسيا وافريقيا، يحصد ارواح الالاف من البشر كما يحصد اليوم فيروس كورونا.

على العالم اليوم ان يقف في جه امريكا ويرفض سياستها في استخدام الفيروسات والتكفير والفتن والفوضى وفرض العقوبات الظالمة على الشعوب من اجل مصالحها ومصالح الكيان الاسرائيلي، فهذه السياسة لن تنحصر مفاعيلها في منطقة جغرافية واحدة بل تنتقل الى العالم اجمع، وان التجربة المرة التي عاشتا وتعيشها شعوب العالم مع فيروس داعش وفيروس كورونا هي خير دليل على ما نقول.