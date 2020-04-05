وأعلنت الشركة المنتجة «عمار فيلم» أن الفيلم سوف يعرض قريبا في مهرجان «اينتردوك» الروسي ايذانا بعرضه في موسكو و50 مدينة في روسيا وعدة دول أخرى.

ويقام المهرجان في الفترة 30 أبريل إلى 2 مايو 2020 في العاصمة الروسية موسكو، وحسب القائمين على المهرجان فإن الأفلام المشاركة سوف تعرض في موسكو و50 مدينة أخرى في روسيا وغيرها من الدول.

وتألق الفيلم في بإنتاج أمير مهريزدان «مهرجان عمار السينمائي» في نسخته التاسعة، وكان الفيلم المختار في قسم المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام.

ويصور الفيلم نشاط التربية الدينية للشباب المؤمن في «مسجد أميرالمؤمنين عليه السلام" في منطقة كهنز بمدينة شهريار الإيرانية في مختلف محطات الثورة الإسلامية.

واستخدمت في عمليات إنتاج الفيلم تقنية الرسم الديجيتالي لسرد وقائع الفيلم، وتبنى مهدي جمشيديان عمليات هندسة الصوت، فيما أعد علي نصيرنجاد موسيقى الفيلم.