  • الأحد ١١ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279087 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 19:19 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي إيراني يعرض في 50 مدينة..ابتداء من روسيا وعدة دول اخرى

وثائقي إيراني يعرض في 50 مدينة..ابتداء من روسيا وعدة دول اخرى

سيعرض الوثائقي الإيراني «زهاد كهنز» للمخرج مجيد رستكار في مهرجان «اينتردوك» الروسي.

وأعلنت الشركة المنتجة «عمار فيلم» أن الفيلم سوف يعرض قريبا في مهرجان «اينتردوك» الروسي ايذانا بعرضه في موسكو و50 مدينة في روسيا وعدة دول أخرى.
ويقام المهرجان في الفترة 30 أبريل إلى 2 مايو 2020 في العاصمة الروسية موسكو، وحسب القائمين على المهرجان فإن الأفلام المشاركة سوف تعرض في موسكو و50 مدينة أخرى في روسيا وغيرها من الدول.
وتألق الفيلم في بإنتاج أمير مهريزدان «مهرجان عمار السينمائي» في نسخته التاسعة، وكان الفيلم المختار في قسم المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام.
ويصور الفيلم نشاط التربية الدينية للشباب المؤمن في «مسجد أميرالمؤمنين عليه السلام" في منطقة كهنز بمدينة شهريار الإيرانية في مختلف محطات الثورة الإسلامية.
واستخدمت في عمليات إنتاج الفيلم تقنية الرسم الديجيتالي لسرد وقائع الفيلم، وتبنى مهدي جمشيديان عمليات هندسة الصوت، فيما أعد علي نصيرنجاد موسيقى الفيلم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1109 sec