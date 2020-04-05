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رقم الخبر: 279086 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 19:18 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزة جديدة للفيلم الايراني «نوتات حلم نحاسية»

جائزة جديدة للفيلم الايراني «نوتات حلم نحاسية»

اقتنص الفيلم الايراني نوتات حلم نحاسية جائزة أفضل فيلم للأطفال من مهرجان ميونيخ الالماني.

أعلنت ذلك العلاقات العامة لفيلم «نوتات حلم نحاسية" وقالت: أن مهرجان ميونيخ الوثائقي (DOK.fest München) سيهدي جائزته الكبيرة للأفلام الخاصة بالأطفال (DOK.fest Award SOS-Kinderdörfer Weltweit) لهذا الفيلم وهو من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مرتضى شعباني.
وسيحضر الفيلم في إولى مشاركاته الدولية في العام الجديد، في شهر مايو في مهرجان مونيخ العريق للأفلام الوثائقية، وهو مهرجان بارز في هذا المجال، بدأ أعماله منذ عام 1985، يختار الوثائقيات البارزة والمختلفة في مختلف درواته.
ويقام المهرجان في الفترة من 6 حتى 17 مايو 2020 في مدينة ميونيخ الألمانية.
وابتدأ الفيلم تألقه دوليا ضمن أفضل 7 أفلام وثائقية بمهرجان لوكارنو في أغسطس الماضي، ثم ترشح لنيل الجائزة الكبرى لأفضل وثائقي من مهرجان «هارل» الأميركي، ومن ثم تنافس في مهرجان DMZ الآسيوي الوثائقي الكبير في كوريا الجنوبية، كما تأهل إلى منافسات القسم الدولي بمهرجان أولمبياد اليوناني وحاز منه على الجائزة الخاصة بهيئة التحكيم من المهرجان.
وتتبنى شركة ArtHouse Cinematheque بإدارة مرجان علي زاده أمور نشر وتوزيع الفيلم على الصعيد الدولي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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