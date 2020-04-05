وتعتبر هذه المشاركة الدولية الـ16 للفيلم الذي سبق ان شارك في عدة مهرجانات اهمها مهرجان «DIVERSIONS» السينمائي الدولي الخامس في كرواتيا و الدورة الثانية عشرة لمهرجان بنغلادش الدولي لأفلام الأطفال ومهرجان «CEFALU» الدولي في ايطاليا ومهرجان «Heart of Gold» الدولي للأفلام القصيرة في إستراليا.

و«صيف البجع» من إنتاج سنار نوري آذر ويشارك في أداء أدوار الفيلم كل من أمين محمدي، سارا ديندار، أفشين غوشوزاده، سيرجيك صمدي، هيوا تمري، ديار تمري، رؤوف جولانيكي ،وشايان خالدي.