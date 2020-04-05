وكان من المقرر ان يقام المهرجان في شهر مارس المنصرم لكن تأجلت اقامته الى موعد آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذا وسيقام المهرجان بشكل غير حضوري وسيقوم حكامه بمراجعة وتقييم الافلام المشاركة فيه ومن ثم يعلنون عن اسماء الفائزين في فعالياته.

و«القلب الثلجي» هو الممثل الوحيد لإيران في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان «موريلند» الدولي الذي يهدف الى ايجاد فرصة لعرض الافلام التي تروي قصص في أجواء تقليدية اصيلة.