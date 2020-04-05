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رقم الخبر: 279084 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 19:17 الاقسام: ثقافة وفن  
«القلب الثلجي» الايراني يخوض سباق مهرجان «موريلند» الدولي

«القلب الثلجي» الايراني يخوض سباق مهرجان «موريلند» الدولي

تأهل الفيلم الايراني القصير «القلب الثلجي» (قلب برفي) للمخرج عليرضا بيكلري الى المشاركة في مهرجان «موريلند» الدولي في نيوزيلندا.

وكان من المقرر ان يقام المهرجان في شهر مارس المنصرم لكن تأجلت اقامته الى موعد آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.
هذا وسيقام المهرجان بشكل غير حضوري وسيقوم حكامه بمراجعة وتقييم الافلام المشاركة فيه ومن ثم يعلنون عن اسماء الفائزين في فعالياته.
و«القلب الثلجي» هو الممثل الوحيد لإيران في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان «موريلند» الدولي الذي يهدف الى ايجاد فرصة لعرض الافلام التي تروي قصص في أجواء تقليدية اصيلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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