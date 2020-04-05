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رقم الخبر: 279083 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 19:16 الاقسام: ثقافة وفن  
ایران تصدر کتاب «لمحات جیولوجیة في القرآن»

ایران تصدر کتاب «لمحات جیولوجیة في القرآن»

أصدرت مؤسسة «بوستان کتاب» للطباعة والنشر في إیران، کتاب «لمحات جیولوجیة في القرآن الکریم» للکاتب والباحث القرآني الايراني «علي أصغر شعاعي» وعرضته في سوق الکتاب.

ویتألف الکتاب من أربعة فصول حول خلق الأرض، ووصف الأرض، ومیزات الأرض، والتضاریس الطبیعیة علی الأرض.
ویذکر الکاتب أن مفردة الأرض جاءت 461 مرة في القرآن الکریم کلها في صیغة مفردة ثم یشرح معنی مفردة الأرض بحسب إستخدامها في القرآن الکریم.
ویذکر الکاتب أسماء الأرض التي جاءت في القرآن منها «المهد والقرار والفراش والذلول والصدع والبسط والسطح والدحو والطحو والمد» ثم یشرحها من منظور المفاهیم الجیولوجیة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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