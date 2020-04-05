ویتألف الکتاب من أربعة فصول حول خلق الأرض، ووصف الأرض، ومیزات الأرض، والتضاریس الطبیعیة علی الأرض.

ویذکر الکاتب أن مفردة الأرض جاءت 461 مرة في القرآن الکریم کلها في صیغة مفردة ثم یشرح معنی مفردة الأرض بحسب إستخدامها في القرآن الکریم.

ویذکر الکاتب أسماء الأرض التي جاءت في القرآن منها «المهد والقرار والفراش والذلول والصدع والبسط والسطح والدحو والطحو والمد» ثم یشرحها من منظور المفاهیم الجیولوجیة.