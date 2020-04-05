وعرض المجلس الدلیل إلکترونیاً وأعلن مدیر قسم البحث والدعم لهذه المنظمة «عباس برزکر: ان هذا الدلیل الجدید یتضمن بعض البیانات الأساسیة حول المسلمین وعقیدتهم والأسلوب الذي یتناسب مع معتقداتهم ویجب أن یتخذه الأطباء والممرضون في معالجتهم للمصابين بالفيروس.

ویتضمن الدلیل رؤیة الشریعة الإسلامیة حول المرض والعلاج والصلاة والصیام والحلال ومراسم التشییع.

وكذلك یتضمن إجابات شرعیة علی أهم الأسئلة التي برزت بعد ظهور فیروس کورونا.