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|رقم الخبر: 279082
|تاريخ النشر: نيسان 05, 2020
|الوقت: 19:19
|الاقسام: ثقافة وفن
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إصدار دلیل معالجة المسلمین المصابین بفیروس کورونا في أمریکا
أصدر مجلس العلاقات الإسلامیة – الأمریکیة (CAIR) دلیلاً للأطباء والممرضین یوضح لهم کیفیة التعامل مع المسلمین المصابین بفیروس کورونا بحسب تعالیم الشریعة الإسلامیة.
وعرض المجلس الدلیل إلکترونیاً وأعلن مدیر قسم البحث والدعم لهذه المنظمة «عباس برزکر: ان هذا الدلیل الجدید یتضمن بعض البیانات الأساسیة حول المسلمین وعقیدتهم والأسلوب الذي یتناسب مع معتقداتهم ویجب أن یتخذه الأطباء والممرضون في معالجتهم للمصابين بالفيروس.
ویتضمن الدلیل رؤیة الشریعة الإسلامیة حول المرض والعلاج والصلاة والصیام والحلال ومراسم التشییع.
وكذلك یتضمن إجابات شرعیة علی أهم الأسئلة التي برزت بعد ظهور فیروس کورونا.
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