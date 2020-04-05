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رقم الخبر: 279079 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 18:54 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
في الصين.. اطلاق نظارة ذكية للكشف عن المصابين بكورونا

في الصين.. اطلاق نظارة ذكية للكشف عن المصابين بكورونا

كشفت السلطات الصينية عن نظارة ذكية تفحص درحات الحرارة وتكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

جاء هذا الكشف في مسعى متواصل للدول التى ظهر فيها الفيروس لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، مثل إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر التجول وغيرها من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، وفيما تعمل مختلف شركات الأدوية ومعامل الأبحاث الطبية على التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا.

وكانت الصين قد أطلقت تطيبقا إلكترونيا يكشف إمكانية التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ويخبر تطبيق "كاشف الاتصال القريب" مستخدميه عمّا إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب أو مشكوك في إصابته بفيروس كورونا.

ويُنصح الأشخاص الذين يتم تصنيفهم بأنهم في خطر، بالبقاء في المنزل وإبلاغ الجهات الصحية المحلية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الرقابة الشديدة التي تفعّلها الحكومة الصينية مع الشعب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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