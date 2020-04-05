  • الأحد ١١ شعبان ١٤٤١
  • الأحد , أبريل 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279078 تاريخ النشر: نيسان 05, 2020 الوقت: 18:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لماذا الطماطم من الفواكه

لماذا الطماطم من الفواكه

الطماطم من الفواكه علمياً ويوجد التباس فيما إذا كانت الطماطم من الفواكه أم من الخضراوات وذلك بسبب اختلاف الاستخدام بين العلماء.

والطهاة؛ حيث تُعدّ الطماطم فاكهةً من الناحية العلمية، كما أنّها من الفواكه من الناحية النباتية، فالفواكه هي عبارة عن بنية تحمل البذور التي تتطور من مبيض الزهرة، في حين أنّ الخضراوات هي جميع أجزاء النبات، مثل، الجذور، والأوراق، والسيقان، ومن خلال هذه المعايير فإنّ الثمار النباتية مثل: الطماطم، والتفاح هي من الفواكه، أما البطاطا، والسبانخ مثلاً فهي تعدّ من الخضار. الطماطم من الخضراوات عند الطهاة، بالنسبة للطهاة فإنّهم قد يُصنّفون بعض أنواع الفواكه مثل الطماطم مثلاً بأنّها من الخضراوات؛ تعدّ الطماطم (البندورة) مصدراً غنياً بفيتامين ج، والليكوبين النباتي، وعادةً ما تؤكل نيئة في السلطات، كما تُستخدم في الطهي أيضاً، ويمكن استعمالها لإنتاج أنواع مختلفة من الأطعمة، وعادةً ما تكون الطماطم الناضجة حمراء اللون، ولكنها قد تأتي أحياناً بجموعة متنوّعة من الألوان منها الأصفر، والبرتقالي، والأخضر، والأرجواني، كما توجد العديد من الأنواع للطماطم بأشكال ونكهات مختلفة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0621 sec