والطهاة؛ حيث تُعدّ الطماطم فاكهةً من الناحية العلمية، كما أنّها من الفواكه من الناحية النباتية، فالفواكه هي عبارة عن بنية تحمل البذور التي تتطور من مبيض الزهرة، في حين أنّ الخضراوات هي جميع أجزاء النبات، مثل، الجذور، والأوراق، والسيقان، ومن خلال هذه المعايير فإنّ الثمار النباتية مثل: الطماطم، والتفاح هي من الفواكه، أما البطاطا، والسبانخ مثلاً فهي تعدّ من الخضار. الطماطم من الخضراوات عند الطهاة، بالنسبة للطهاة فإنّهم قد يُصنّفون بعض أنواع الفواكه مثل الطماطم مثلاً بأنّها من الخضراوات؛ تعدّ الطماطم (البندورة) مصدراً غنياً بفيتامين ج، والليكوبين النباتي، وعادةً ما تؤكل نيئة في السلطات، كما تُستخدم في الطهي أيضاً، ويمكن استعمالها لإنتاج أنواع مختلفة من الأطعمة، وعادةً ما تكون الطماطم الناضجة حمراء اللون، ولكنها قد تأتي أحياناً بجموعة متنوّعة من الألوان منها الأصفر، والبرتقالي، والأخضر، والأرجواني، كما توجد العديد من الأنواع للطماطم بأشكال ونكهات مختلفة.